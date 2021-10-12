افتتاح معرض سلفادور دالي في بطرسبورغ

يحتضن متحف "فابرجيه" في بطرسبورغ في 13 أكتوبر الجاري معرضا مكرسا لصورة (غالا) في إبداع الفنان التشكيلي الطليعي الإسباني سلفادور دالي.

ويتوقع أن يثير المعرض اهتماما منقطع النظير لدى الجمهور الروسي. أعلن ذلك مدير متحف "فابرجيه" في بطرسبورغ فلاديمير فورونتشينكو، في مؤتمر صحفي عقده في وكالة "تاس" الروسية حيث قال:" نكرّس معرضنا إلى غالا، بصفتها زوجة وحبيبة ومصدر إلهام الفنان. وسنقدم للجمهور لوحتيْه المشهورتيْن "ليدا أوتوميك" و"جالاتيا" اللتين لم تغادرا إسبانيا منذ عام 1996 وغيرهما من اللوحات والأعمال الفنية التي تعكس صورة غالا الفنية.

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يذكر أن غالا هي في حقيقة الأمر، يلينا دياكونوفا (1894 – 1982) روسية الأصل غادرت روسيا عام 1912 للعلاج في أوروبا حيث التقت الشاعر الفرنسي، بول إيليوار، ثم تزوجت منه، بعد ذلك تزوجت من سلفادور دالي وكانت طيلة عمرها مصدرا لإلهام الفنان الذي كرّس إليها بضع لوحاته المشهورة.

وقال، فلاديمير فورونتشينكو إن إقامة معرض "دالي وغالا" قد تكون خطوة أولى على طريق إجراء دراسات في موضوع تأثير غالا والعالم الروسي على إبداع سلفادور دالي.

جدير بالذكر أن معرض "دالي وغالا" هو معرض ثالث لسلفادور دالي في روسيا. وأقيم أول مرة عام 2017 في متحف "فابرجيه" ببطرسبورغ، والثاني أقيم مطلع عام 2020 في موسكو حيث عرض نحو 180 عملا فنيا لسلفادور دالي. وحطّم المعرض آنذاك كل الأرقام القياسية الخاصة بارتياد المعارض، حيث ارتاده في أول يوم لإقامته نحو 13 ألف شخص. لكن منظميه اضطروا إلى إغلاقه لانتشار وباء الفيروس التاجي.

جدير بالذكر أن أعمال المعرض الحالي "دالي وغالا" ستستمر من 13 أكتوبر الجاري إلى 16 يناير العام المقبل.

المصدر: تاس