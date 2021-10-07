بعد غيابها عن الساحة الفنية.. سهير البابلي توجه رسالة تحذيرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة سهير البابلي، التي اختفت فتره كبيرة عن الساحة الفنية، تحذر خلاله الجمهور من فيروس كورونا.

وقالت سهير البابلي: "يلا يا حبابيبي مش عايزة كل شوية مواه مواه مواه ولو مبوسناش نتخاصم.. لا أوعوا تتخاصموا يا ولاد الفاصوليا.. أنا في بيتي ممنوع بوس وأحضان ولادي وولاد ولادي".

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو، معبرين عن اشتياقهم لها وعودتها، متمنيين لها الصحة والعافية.

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية