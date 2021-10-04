أحلام تدعو لسلطنة عمان مع دخول الإعصار المداري "شاهين" إلى اليابسة

نشرت المطربة الخليجية، أحلام، على حسابها الخاص في موقع "تويتر"، دعاء تتضرع فيه إلى الله لحماية أهالي سلطنة عمان في ظل وصول الإعصار المداري "شاهين" .

وغردت أحلام على "تويتر"، بالقول: "اللهم اجعلها أمنا وأمانا أينما عصفت، بردا وسلاما على من نزلت.. اللهم استودعناك سلطنة عمان فاجعلها بحفظك ورعايتك".

اللهم اجعلها أمنًا وأمانًا أينما عصفت، بردًا وسلامًا علىٰ من نزلت .. اللهُمّ استودعناك سلطنة عمان فَاجعلهُا بَحفظك ورعايتك🙏🏻.#اعصار_شاهينpic.twitter.com/uwuZzCsT9D — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) October 3, 2021

​ولاقت تغريدة أحلام تفاعلا كبيرا من متابعيها ومعجبيها، حيث انهالت الدعوات لنجاة أهالي سلطنة عُمان من إعصار "شاهين".

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وأعلنت السلطات العمانية، في وقت سابق من الأحد، عن مقتل 3 أشخاص وفقدان آخرين جراء إعصار "شاهين" الذي يضرب السلطة.

فيما استقبلت مراكز الإيواء بولايتي لوى وشناص بمحافظة شمال الباطنة 600 شخص، موزعين على 10 مراكز مجهزة بكافة الاحتياجات اللازمة، من مواد عينية وإعاشة.

المصدر: RT