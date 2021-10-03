ليندا بيطار: أستمع للأغاني الدارجة وكُل شيء له وقته!

حلّت الفنانة السورية، ليندا بيطار، ضيفة على برنامج "ناس أونلاين"، للحديث عن حفلها الغنائي القادم وجديد أعمالها الفنية.

افتتحت بيطار حديثها عن الشعور الذي يرافقها مع بداية كل حفل غنائي لها، والذي يختلط بين مشاعر الحماس والقلق، لتصبح تلك المشاعر فرحا مع التفاعل والحب على وجوه الحاضرين.

أضافت الفنانة السورية، خلال حديثها مع مقدمة البرنامج يارا سليمان، أن السيدة فيروز هي الأقرب إلى قلبها، وهي تحاول دائما التعلم منها النمط الغنائي السهل الممتنع، الذي يصل القلوب بأبسط الكلمات، مع لحن وتوزيع راق.

وتطرقت بيطار إلى الصعوبات التي تواجه النمط الغنائي الذي اختارته في عملها، البعيد عن النمط الفني التجاري، وما يتبعه من قلة إنتاج لأعمال الفنانين، لكنها أوضحت أنها تشعر بالسعادة عندما ترى أن أعمالها تصل الجمهور، وما ساعد بذلك مؤخرا وجود الشبكات الاجتماعية، حسب قولها.

وحول الأغاني المنتشرة حاليا أو ما يُعرف بأغاني "المهرجانات"، قالت بيطار: "بالطبع أستمع للأغاني الدارجة ضمن أجواء الحفلات أو الأعراس وأتفاعل معها، وكل شيء له وقته".

المصدر: RT

المصدر: RT