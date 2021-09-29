رفيق الحريري: عملي الفني يجب أن يشمل جميع الفئات.. واسمي عرضني لمواقف مختلفة

حلَّ مصمم الغرافيك اللبناني رفيق الحريري ضيفا على برنامج ناس أونلاين، للحديث عن أعماله الفنية وما أضاف له دخول اسمه ضمن قوائم فوربس الشرق الأوسط للشباب المبدعين تحت سن 30 عاما.

وصف الفنان اللبناني، البالغ من العمر 27 عاما، أن إضافة اسمه ضمن قائمة "فوربس" كان مفاجئا وحافزا له للاستمرار في عمله الإبداعي وإيصال الرسالة الإيجابية من خلال هذا الفن.

وأضاف في حديثه، حول اختياره الفن الرقمي لأعماله، أن هذا النمط جاء كصلة بين عمله الأساسي وهو الرسم باليد والأدوات التقليدية، أما فيما يخص الموضوعات التي يتطرق لها في عمله قال الحريري: "هناك الكثير من المواضيع التي أرغب بترجمتها إلى صور فنية وبصرية، وأهتم بالمقام الأول بالصحة النفسية والعقلية، إضافة لأمور أخرى متعلقة بالطبيعة، الحنين إلى الماضي، والطفولة".

اعتبر الحريري، خلال حديثه مع مقدمة البرنامج يارا سليمان، أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على نشر عمل المبدع أو الفنان، ولكن هذا جعل المسؤولية أكبر من ناحية المحتوى المقدم الذي يجب أن يكون شاملا لكل شرائح المتلقين، دون استثناء لفئة معينة.

وحول تشابه اسمه مع اسم رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، صرح الفنان اللبناني بأنه تعرض لمواقف مختلفة، منها الإيجابي والسلبي ومنها المضحك، خاصة عندما يتوقف بسيارته عند أحد الحواجز الأمنية ويجب التعريف بهويته واسمه.

المصدر: RT