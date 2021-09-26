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مصر.. الفنانة روجينا توجه رسالة مؤثرة لابنتها

الثقافة والفن

مصر.. الفنانة روجينا توجه رسالة مؤثرة لابنتها
instagram/rogenaofficial
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وجهت الممثلة المصرية روجينا رسالة لابنتها الكبرى مريم، بعد تكريم الفنانة في مهرجان القاهرة للدراما العربية على دورها في مسلسل "بنت السلطان".

ونشرت روجينا صورة لها وهي تحمل التكريم برفقة ابنتها مريم، وعلقت بالقول إن ابنتها شريكتها في النجاح، وتستحق أن تتقاسم معها كل تكريم عن هذا العمل وأنها كانت تستشيرها في كل تفصيل بالمسلسل.

وتابعت: "لغاية دلوقتي، في كل تكريم بتكوني جنبي، إيدك في إيدي، فرحانة بيا. هفضل فخورة بيكي وراضية عنك يا أول فرحتي".

المصدر: RT

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