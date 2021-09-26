ياسمينا العلواني تغرد من جديد لتكشف أنها لم تتحجب بعد

بعد يومين من نشرها تغريدة وصورة تظهر فيها وهي محجبة، نشرت المغنية المصرية ياسمينا العلواني تغريدة جديدة على "تويتر" كتبت فيها أن "الأوان لم يأن بعد" في توضيح منها على لبسها الحجاب.

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وكتبت ياسمينا في التغريدة: "لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله".

لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله.. — Yasmina Alelwany (@YasminaElwany) September 25, 2021

وتباينت ردود الأفعال بعد نشرها التغريدة الأخيرة، حول توضيح الفنانة الشابة فهناك من هنأها بالشفاء وعبر عن دعمه لها بينما اتهمها البعض بالضحك على عقول الناس من أجل كسب "الترند".

شدي حيلك يا ياسمين مكنش شوية تعب يعني

خلي بالك ممكن استولى علي الساحة الغنائية من غير وجودك بس معنديش كرافته مناسبه 🤷‍♂️😂 الف سلامه عليكي يا جميل وترجعي بالسلامة إن شاء الله 😍 — عبد الرحمن خالد عقده (@abdokhalidocoda) September 25, 2021

بطلي تحوير ملوش لازمه والضحك علي العقول انتي عملتي كدا عشان التريند ولو كان عشان الكورونا كنتي كتبتي ده ع الصوره و مش وحش تكون حالتك نايمه وعايزه تطلعي علي المسرح بس اطلعي بحاجه تتهضم مش بالحجاب والاستهانه بيه وبعقول اللي حواليكي — Reham Hassan (@Rehamhassanahmd) September 25, 2021

يمكرون ويمكر الله ، والله خير الماكرين

ربنا في غني عنك وعن حجابك

يعني لما كنتي تعبانة شوفي عملتي اية ورجعتي تاني للغلط سبحان الله — هيما (@sr8eMheTgHguJIF) September 25, 2021

وردت ياسمينا في تغريدة لاحقة بالشكر لمتابعيها وتحذيرهم من "كورونا" وكتبت: "شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا".

.. شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا 🙏 — Yasmina Alelwany (@YasminaElwany) September 25, 2021

ونشرت العلواني في وقت سابق صورة عبر "تويتر" ظهرت فيها بالحجاب وعلقت: "الحمد لله، بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق، يارب كملها على خير".

يذكر أن ياسمينا العلواني ذاعت شهرتها بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب Arabs got talent، وحصولها على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي بعد اختيار الفنانة نجوى كرم لها.

ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من 50 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

المصدر: RT+تويتر