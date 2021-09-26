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ياسمينا العلواني تغرد من جديد لتكشف أنها لم تتحجب بعد

الثقافة والفن

ياسمينا العلواني تغرد من جديد لتكشف أنها لم تتحجب بعد
نجمة Arabs got talent ياسمينا العلواني
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بعد يومين من نشرها تغريدة وصورة تظهر فيها وهي محجبة، نشرت المغنية المصرية ياسمينا العلواني تغريدة جديدة على "تويتر" كتبت فيها أن "الأوان لم يأن بعد" في توضيح منها على لبسها الحجاب.

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وكتبت ياسمينا في التغريدة: "لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله".

وتباينت ردود الأفعال بعد نشرها التغريدة الأخيرة، حول توضيح الفنانة الشابة فهناك من هنأها بالشفاء وعبر عن دعمه لها بينما اتهمها البعض بالضحك على عقول الناس من أجل كسب "الترند".

وردت ياسمينا في تغريدة لاحقة بالشكر لمتابعيها وتحذيرهم من "كورونا" وكتبت: "شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم ويارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا".

ونشرت العلواني في وقت سابق صورة عبر "تويتر" ظهرت فيها بالحجاب وعلقت: "الحمد لله، بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق، يارب كملها على خير".

يذكر أن ياسمينا العلواني ذاعت شهرتها بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب Arabs got talent، وحصولها على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي بعد اختيار الفنانة نجوى كرم لها.

ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من 50 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

المصدر: RT+تويتر

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