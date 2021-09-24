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نجمة Arabs got talent ياسمينا العلواني تعلن تحجّبها (صورة)

الثقافة والفن

نجمة Arabs got talent ياسمينا العلواني تعلن تحجّبها (صورة)
twitter/YasminaElwany
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أعلنت المطربة المصرية ياسمينا العلواني نجمة مسابقة Arabs got talent عن تحجّبها بشكل رسمي.

ونشرت العلواني صورة عبر "تويتر" ظهرت فيها بالحجاب، وعلقت: "الحمد لله، بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق، يارب كملها على خير".

يذكر أن ياسمينا العلواني ذاعت شهرتها بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب Arabs got talent، وحصولها على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي بعد اختيار الفنانة نجوى كرم لها.

ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من 50 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

المصدر: RT

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