نجمة Arabs got talent ياسمينا العلواني تعلن تحجّبها (صورة)
twitter/YasminaElwany
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أعلنت المطربة المصرية ياسمينا العلواني نجمة مسابقة Arabs got talent عن تحجّبها بشكل رسمي.
ونشرت العلواني صورة عبر "تويتر" ظهرت فيها بالحجاب، وعلقت: "الحمد لله، بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق، يارب كملها على خير".
#الحمد_لله— Yasmina Alelwany (@YasminaElwany) September 24, 2021
بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق#كملها_علي_خير_ياربpic.twitter.com/0hGUYEaBaY
يذكر أن ياسمينا العلواني ذاعت شهرتها بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب Arabs got talent، وحصولها على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي بعد اختيار الفنانة نجوى كرم لها.
ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من 50 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".
المصدر: RT
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