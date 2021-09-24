"جيمس بوند" يحصل على رتبة عسكرية في البحرية الملكية البريطانية

منحت القوات البحرية الملكية البريطانية بطل أفلام "جيمس بوند" الممثل البريطاني، دانيال كريغ، رتبة قائد فخري في الخدمة، وهي نفس الرتبة التي يشغلها العميل السري الوهمي "007".

ونشر حساب "007" عبر "انستغرام" صورة لكريغ ونقل عنه قوله إنه يتشرف بتعيينه في رتبة القائد الفخري في الخدمة العليا.

Actor Daniel Craig has been made an honorary Commander in the #RoyalNavy – matching the on-screen rank of James Bond.



🔗 https://t.co/uPNwaWPgTtpic.twitter.com/HsnSb4b2Oj — Royal Navy (@RoyalNavy) September 23, 2021

الإعلان عن تعيين دانيال كريغ ضابطا بحريا فخريا جاء قبل أيام من طرح أحدث أفلام "جيمس بوند" بعنوان "No Time to Die" (لا وقت للموت)، الذي يشهد على ظهوره الخامس والأخير كالجاسوس البريطاني الشهير، بعد أن بدأ في تجسيد هذا الدور منذ عام 2006، وكانت البداية مع فيلم "Casino Royale".

المصدر: RT