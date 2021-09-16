الموت يفجع الفنانة السورية سلاف فواخرجي
فيسبوك/ صفحة الفنانة سلاف فواخرجي
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توفي مساء أمس الأربعاء والد الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، بحسب ما أوردته نقابة الفنانين في سوريا.
وأعرب موقع نقابة فناني دمشق عبر صفحته في الفيسبوك، عن تعازيه للفنانة السورية بوفاة والدها.
ويُذكر أن الفنانة السورية فقدت والدتها قبل عدة سنوات مضت.
ويُشار إلى أن سلاف فواخرجي أعلنت مؤخرا انتهاء تصوير مسلسل "الكندوش 2"، بطولة النجم الكبير، أيمن زيدان، وسامية الجزائري، وصباح الجزائري، وشكران مرتجى، وكندة حنا، ومن إخراج سمير حسين.
المصدر: RT
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