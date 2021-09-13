إقامة مهرجان "معركة "النيفا" التاريخي في بطرسبورغ

افتتح في قلعة "بيتروبافلوسكايا" في بطرسبورغ مهرجان "معركة النيفا" التأريخي العسكري بمناسبة إحياء الذكرى الـ800 لميلاد الأمير والقديس، ألكسندر نيفسكي.

أعلن ذلك السبت 11 سبتمبر المكتب الصحفي لبلدية بطرسبورغ، وشارك في مراسم افتتاح المهرجان نوادي التاريخ العسكري في بطرسبورغ وسائر روسيا.

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وقال المكتب الصحفي إن الغاية من إقامة المهرجان هي إطلاع الجمهور على حضارة روسيا القديمة وأوروبا في القرن الـ13 الميلادي. وستكون مسرحية محاكاة معركة النيفا العسكرية المصيرية ضد السويد فعالية محورية للمهرجان.

وأعاد المكتب الصحفي إلى الأذهان أهمية انتصار أمير نوفغورود، ألكسندر في المعركة التي حدثت عام 1240 والتي دافع فيها جيش الأمير ألكسندر عن حدود روسيا القديمة وضمن أمنها. وأطلق على الأمير البالغ من العمر 20 عاما بعد انتصاره في المعركة لقب "نيفسكي".

وشهد المهرجان محاكاة المعارك بين الجنود الروس والفرسان الأوروبيين للقرون الوسطى باستخدام الخيول والسيوف والرماح التقليدية وكذلك مسابقات ثنائية بين الجنود.

يذكر أن الفعاليات التذكارية بمناسبة حلول الذكرى الـ800 لميلاد الأمير والقديس، ألكسندر نيفسكي تقام في أنحاء روسيا كلها. وقد حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 12 سبتمبر مراسم إزاحة الستار عن تمثال الأمير والقديس ألكسندر نيفسكي في مقاطعة بسكوف بغرب روسيا.

جدير بالذكر أن الأمير ألكسندر نيفسكي (1221 – 1263) حقق العديد من الانتصارات الهامة ضد أعداء روسيا، بما في ذلك الانتصار المصيري ضد الصليبيين الألمان على بحيرة ( تشودسكوي) عام 1242 والذي أوقف زحف الألمان نحو الشرق. كما اشتهر كدبلوماسي وسياسي وقائد عسكري ورجل دين أسس أول كنيسة أرثوذكسية في الأورطة الذهبية.

وقامت الكنيسة الأرثوذكسية بتقديس الأمير عام 1547. أما الإمبراطور بطرس الأكبر فأمر بنفل رفاته من مدينة فلاديمير في شرق الشطر الأوروبي لروسيا إلى غربه بمدينة بطرسبورغ.

المصدر: تاس