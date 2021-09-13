مسرح البولشوي يفتتح موسمه الـ246

افتتح مسرح البولشوي الأكاديمي الحكومي الروسي موسمه الـ 246 الاثنين 13 سبتمبر بأوبرا بيوتر تشايكوفسكي "ملكة البستوني" التي قدمها المخرج، ريماس توميناس.

وتعرض على الخشية التاريخية للمسرح كذلك، وأوبرا جورج بيزيه "صائدو اللؤلؤ" من إخراج فلاديسلاف ناستافشيف.

أعلن ذلك مدير عام المسرح، فلاديمير أورين. وأضاف أن فرقة الباليه موجودة حاليا في سامارا، حيث تشارك في مهرجان "شوستاكوفيتش، القرن العشرين"، وستبدأ الموسم بموسكو في 17 سبتمبر الجاري بباليه بيوتر تشايكوفسكي "بحيرة البجع" للمخرج، يوري غريغوروفيتش.

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وأشار إلى أن ربورتوار الموسم الـ246 معروف. وقد تم الإعلان عنه نهاية أبريل الماضي. وتم التخطيط لطرح 9 عروض جديدة على 3 خشبات لمسرح البولشوي.

ومضى قائلا:" في الموسم الجديد الـ246، ستعود أوبرا موسورغسكي " خوفانششينا "، إلى المسرح التاريخي، والتي سيقدمها أحد المخرجين المعاصرين الأكثر إثارة في العالم، سيمون ماكبيرني، جنبا إلى جنب مع المدير الموسيقي لمسرح البولشوي، توغان سوخيف. وفي إطار اتفاقيات التعاون مع "أوبرا نيويورك متروبوليتان"، ستظهر في البولشوي " لوهنغرين" لريتشارد واغنر مع قائد الأوركسترا إيفان روغيستر والمخرج فرانسوا غيرارد".

وقال: "أود أيضا تناول بعض العروض من الربورتوار الحالي الذي يتضمن أوبرا "توسكا" بمشاركة، آنا نيتريبكو وبلاسيدو دومينغو.

ولفت، أورين الانتباه إلى عروض الباليه الجديدة، "المعلم ومارغريتا، من إخراج، إدوارد كلوغ. وكان من المفترض أن يُقام في الموسم الماضي العرض العالمي الأول لهذا الباليه الذي ألف الموسيقى له، ألفريد شنيتكي، لكن تم تأجيله إلى الموسم الحالي بسبب وباء فيروس كورونا.

وقال أورين:" "سيقوم مصمم الرقص، أليكسي راتمانسكي بإعداد عرض عالمي آخر لأول مرة خصيصا لمسرح البولشوي وهو الباليه " فن الفوغا "لـ يوهان سيباستيان باخ والذي من المقرر عرضه في أبريل 2022".

المصدر: تاس