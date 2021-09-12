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إسبانيا.. وفاة ماريا مينديولا من ثنائي "باكارا" الغنائي

الثقافة والفن

إسبانيا.. وفاة ماريا مينديولا من ثنائي
Sputnik
حفلة غنائية - أرشيف
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توفيت توفيت ماريا مينديولا، من فرقة البوب ​​الإسبانية المشهورة "باكارا" عن عمر يناهز 69 عاما.

وقالت كريستينا سيفيليا شريكتها في الثنائي: "غادرتنا إلى الأبد، ماريا عزيزتي الفنانة الرائعة".  

تأسست فرقة "باكارا"، في عام 1977، وفي البداية كانت تضم ماريا مينديولا ومايتي ماتيوس. في عام 1981، تفكك الثنائي، وقامت كل من الفتاتين، بتشكيل مجموعة منفصلة تحت نفس الاسم.

أشهر المقطوعات الموسيقية والأغاني للمجموعة، كانت Cara Mia، Yes Sir،  I Can Boogie، Sorry I’m A Lady.

المصدر: نوفوستي

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