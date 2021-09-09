شاهد.. عمل فني يجمع بين الباليه الروسي والدبكة الفلسطينية

نشر موقع "باليروس" الجسر الإعلامي الثقافي بين روسيا وفلسطين يوم الخميس فيديو لعمل فني جمع بين الباليه الروسي، والدبكة الفلسطينية.

وقال "باليروس" إن هذا الفيديو يتناول قصة حب وتآزر بينما تكمل الثقافتان بعضهما البعض، وتمنح المشاهدين إحساسا بالوحدة والانسجام.

وأشارت إلى ان أبطال العمل هم راقصة الباليه بمسرح البولشوي فيكتوريا ليتفينوفا والطلبة الفلسطينيون الذين شكلوا مجموعة دبكة فلسطينية.

والعمل الفني الذي نشرته تحته عنوان "الوحدة قوة جبارة، الوحدة درب الحب والسلام"، من إنتاج وفكرة ديانا الشاعر وسيناريو ومونتاج وإخراج ألكسندر خوتيانتسيف.

و"باليروس" هو جسر إعلامي ثقافي بين روسيا وفلسطين يقوم بتحليل أوجه التشابه والاختلاف في رؤية العالم، عن طريق جمع المبدعين، وتبادل الأفكار، وإنشاء المشروعات، والبحث عن حلول للمشكلات.

المصدر: RT