الأردن.. إطلاق مهرجان جرش بدخول مجاني وحضور 50%

أعلن وزير الثقافة الأردني رئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش، علي العايد، إطلاق مهرجان جرش للدورة الخامسة والثلاثين بعنوان " جرش.. مزينة بالفرح" بدءا من 22 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر.

وأكد العايد أن اللجنة العليا لمهرجان جرش اتخذت جميع الشروط الصحية والسلامة العامة بالتنسيق مع لجنة الأوبئة ووزارة الصحة الأردنية وبحضور 50% من طاقة المسارح الاستيعابية والحفلات الرئيسة.

من جانبه، أعلن المدير العام التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي، أن اللجنة العليا للمهرجان قررت أن يكون الدخول مجانيا إلى الفعاليات الفنية وذلك بمناسبة مئوية الدولة الأردنية.

وعن تطبيق الإجراءات الاحترازية، قال إنه سيتم استخدام تطبيق سند على مداخل المسارح، مشيرا إلى أن السعة الاستيعابية للمسرح الجنوبي تبلغ 2500 شخص بسبب الإجراءات الصحية بعد أن كانت تبلغ بالسابق 5000، والمسرح الشمالي سيسمح بحضور 1500 شخص فقط بدلا من 3000.

المصدر: "زاد الأردن"