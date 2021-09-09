مغن مصري يطلق أغنية "حفروا بالمعلقة" دعما للأسرى الفلسطينيين (فيديو)

أطلق مغن مصري أغنية حملت عنوان "حفروا بالمعلقة" دعما للأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن "جلبوع" الإسرائيلي مؤخرا، من خلال نفق حفروه باستخدام ملعقة.

وقال المغني أحمد البحيري في تصريح لموقع "الوطن" إنه "بدأ في التفكير بالأغنية الثلاثاء، حيث تواصل في منتصف الليل مع الشاعر صلاح مندي، طالبا منه كلمات لأغنية تدعم الفلسطينيين، وبعد دقائق وصلته الكلمات عبر تطبيق واتس آب"، مشيرا إلى أن الشاعر لحنها أيضا.

وأضاف: "كنت قاعد مع صاحبي، وقالي إيه رأيك تعمل أغنية لفلسطين بمناسبة اللي حصل، ولأني كنت متابع الأحداث، وافقت على الفكرة وفرحت بيها، وكلمت الشاعر وفي دقائق كان الكلام عندي".

وصباح الأربعاء، نفذ البحيري أغنيته، ونشرها على صفحته عبر "تيك توك"، وحازت على 100 ألف مشاهدة في 3 ساعات فقط، وشاركها الفلسطينيون على صفحاتهم.

وتابع البحيري: "الأغنية اتعملت في وقت قياسي، وخرجت فيها كل طاقتي حبا في فلسطين، وناس كتير بيشاركوها والحمدلله إنها نجحت بإمكانات بسيطة".

وتقول الأغنية: «حفروا بالمعلقة.. خلوكم تريقة للعالم أجمعين، هم دول الرجال.. دول أسودك يا فلسطين.. لا همهم سجن وحراسة وعندهم هم الخلاصة.. عملوا النفق حراس هفأ ومحتاجين هم الحراسة.. يا فلسطين عاشوا رجالك.. يا فلسطين دول أبطالك.. ارفعي راسك انتي وناسك.. وكيدي يا فلسطين عزالك".

ويعمل البحيري في ورشة ميكانيكا، وهي مهنته الأساسية، لذلك لقب بـ"المطرب الميكانيكي"، وكثيرا ما يرفع فيديوهات عبر صفحاته أثناء وجوده في الورشة.

المصدر: "ألوان الوطن"





