ما حقيقة وفاة الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز بمستشفى سويسري؟

نفى الفنان المصري وائل عبد العزيز ما يشاع عن وفاة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد ساعات من دخولها غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات سويسرا.

وهاجم وائل عبد العزيز مروجي هذه الشائعات وقال في منشور على حسابه عبر "فيسبوك": "حسبنا الله ونعم الوكيل هتعمل إيه أنت لو لقيت الخبر ده في أهلك… داين تدان".

وفي خطوة مفاجئة، قام عبد العزيز بحذف المنشور، ووضع بدلا منه إعادة مشاركة لصورة نشرتها ياسمين عبد العزيز قبل تفاقم وضعها الصحي قالت فيها: "لا تنتظروا سقوطنا فنحن في رعاية الله".

وانتقلت ياسمين عبد العزيز إلى سويسرا بطائرة إسعاف مجهزة متجهة إلى جنيف لاستكمال العلاج في أحد المستشفيات السويسرية من تداعيات الجراحة التي خضعت لها في يوليو الماضي.

وأكد زوجها الفنان أحمد العوضي تعرض زوجته إلى إهمال طبي، مشيرا إلى أنه "سيلجأ إلى القانون المصري لاسترجاع حق زوجته ولكنه متأن في هذا القرار حاليا، لانشغاله بحالتها الصحية".

المصدر: "اليوم السابع" + RT