فيلم "تدمر" السينمائي قد يعرض خارج روسيا

سيشاهد الجمهور الروسي بدءا من يوم 23 فبراير المقبل فيلم "تدمر" الدرامي من إخراج، أندريه كرافتشوك.

صرح بذلك رئيس ورشة "الروك" السينمائية الروسية، أليكسي أوتشيتيل، في مؤتمر صحفي عقده الاثنين 30 أغسطس في وكالة "تاس" الروسية.

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وقال إن المخرج الموهوب، أندريه كرافتشوك ينهي في الوقت الراهن العمل على تصوير فيلم لا يقل أبعادا عن أفلام "هوليوود" ويروي الفيلم، حسب، أوتشيتيل" قصة إنسانية درامية تدور أحداثها في سوريا ويسلط فيلم "تدمر" الضوء على تطور العامل الإنساني على خلفية الحرب الدائرة في هذا البلد العربي. ويتوقع أن يبدأ عرض الفيلم في دور السينما الروسية في 23 فبراير الذي يصادف عيد حماة الوطن.

وأشار، أوتشسيتيل، إلى أن بعض موزعي الأفلام الأجانب قد اهتموا بالفيلم ويريدون عرضه في بلدان أخرى وعلى منصات أونلاين على الإنترنت.

يذكر أن المخرج، أليكسي أوتشيتيل يخطط للبدء في تصوير فيلم سينمائي عام 2022 عن المؤلف الموسيقي الروسي البارز للقرن الـ20 ، دميتري شوستاكوفيتش. أما ورشته السينمائية "روك" فتعتزم أن تصور مسلسلا سينمائيا عن المحامي المشهور في القرن الـ19 فيودور بليفاكو (1842 – 1909).

أما زوجته يوليا بيريسيلد فستشارك في تصوير فيلم "التحدي" على متن المحطة الفضائية الدولية إلى حيث ستحملها مركبة "سويوز" الروسية المأهولة في أكتوبر المقبل.

المصدر: تاس