مغنية أوبرا مصرية تفوز بجائزة أفضل فنانة شابة لعام 2021

حصلت مغنية الأوبرا المصرية (طبقة السوبرانو)، فاطمة سعيد، على جائزة "أفضل فنانة شابة لعام 2021" من مؤسسة "أوبوس كلاسيك" Opus Klassik الألمانية المرموقة.

وتعد جائزة "أوبوس كلاسيك" أرفع الجوائز في مجال الموسيقى الكلاسيكية بألمانيا، وتخلف جائزة "إيكو كلاسيك" ECHO-Klassik، التي تمنح لأفضل أسطوانات مدمجة للموسيقى الكلاسيكية.

وبذلك تضع مغنية الأوبرا المصرية الشابة اسمها جنباً إلى جنب مع أشهر العازفين على مستوى العالم على غرار عازف البيانو الصيني، لانغ لانغ، الذي حصل أيضاً على جائزة "أوبوس كلاسيك" لهذا العام عن أفضل تسجيل لتنويعات "غولدبيرغ" ليوهان سيباستيان باخ. كذلك فقد حصلت السوبرانو البلغارية، سونيا يونشيفا، على جائزة "مغنية العام"، والتينور البولندي، بيوتر بيكزالا، على جائزة "مغني العام"، كما حصل على الجائزة المؤلفة الموسيقية، أولغا نويفيرث، وقائد الأوركسترا، مارك ألبريخت.

وتعليقاً على الجائزة نشرت سعيد في صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "إن حصولي على جائزة (أوبوس كلاسيك لأفضل فنانة شابة لعام 2021) عن ألبوم (النور) هو دافع لي في المستقبل للمضي قدماً على دروب أقل ازدحاماً في الموسيقى.

إنني فخورة وسعيدة للغاية بالتقدير الذي تلقّاه هذا الألبوم. لقد وضع جميع المشاركين في الألبوم، من الموسيقيين وفريق (وارنر كلاسيكس) Warner Classics، قلوبهم في هذا المشروع لخلق عمل متميّز. شكراً لكل من آمن دائماً بفكرة هذا الألبوم".

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وفاطمة سعيد هي سوبرانو مصرية حصلت على 3 جوائز في مسابقة الغناء الأوبرالي "فيرونيكا دن" بمدينة دبلن، إيرلندا عام 2016، وهي: جائزة الجمهور، جائزة أفضل أداء عن آريا موتسارت، وجائزة لجنة التحكيم. وقد بدأت الغناء منذ الصغر، ودرست على يد المغنية المصرية الشهيرة، نيفين علوبة، ثم تابعت دراستها الموسيقية في ألمانيا، حيث التحقت هناك بمدرسة هانس آيسلر بمدينة برلين.

حصلت بعد ذلك على منحة في أكاديمية مسرح لاسكالا بميلانو، لتكون أول مغنية مصرية تدرس في هذه الأكاديمية، وفي عام 2012 حصلت على جائزتين في الغناء من مدينة اسطنبول.

المصدر: RT