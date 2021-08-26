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هايكة فيبر: رسالتي هي الحفاظ على التراث الشامي

الثقافة والفن

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هايـكِة فيبر امرأة ألمانية تقيم منذ نحو نصف قرن في دمشق، وتحمل رسالة جديرة بالاهتمام.

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إنها بدأت من حبها لتراث النسيج الشامي، وأسست مشروعا وفر للسوريات والفلسطينيات العمل في التطريز والحياكة وتصميم الملابس. ورغم الأحداث التي عصفت بوطنها الثاني، فإنها ما زالت متحمسة لرسالتها.

المصدر: RT

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