هايكة فيبر: رسالتي هي الحفاظ على التراث الشامي
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هايـكِة فيبر امرأة ألمانية تقيم منذ نحو نصف قرن في دمشق، وتحمل رسالة جديرة بالاهتمام.
إنها بدأت من حبها لتراث النسيج الشامي، وأسست مشروعا وفر للسوريات والفلسطينيات العمل في التطريز والحياكة وتصميم الملابس. ورغم الأحداث التي عصفت بوطنها الثاني، فإنها ما زالت متحمسة لرسالتها.
المصدر: RT
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