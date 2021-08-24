الحياكة اليدوية والفن المعاصر

بدأ فن الحياكة اليدوية يحتل مكانا مهما إلى جانب النحت وصناعة الخزف. كان دور الأعمال المصنوعة من النسيج في الماضي نفعيا، وكانت تعلّق على الجدران الحجرية.

إقرأ المزيد

في الحقبة السوفياتية، كانت مهماتها زخرفية، وتشير إلى المستوى المعيشي. أما اليوم فلا هذا ولا ذاك. لذلك لا بد من إيجاد مكان جديد لها. يجب أن تكون يدوية الصنع، وليس مهما من أي مواد تصنع – من الأكياس البلاستيكية أم من الحبال. وأصبح موضوع معرض فن الحياكة والنسيج المعاصر هذه السنة هو "البحث عن فضاء". وعلى الرغم من أن المختصين في الحياكة يعدون فئة محافظة في الفن، فإن من الممكن الاطلاع على ما توصلوا إليه من تجارب واكتشافات إبداعية في فضاء الحديقة التابعة لقصر تساريتسينو.

المصدر: RT