تبون يأمر بإعادة إطلاق مشروع فيلم "الأمير عبد القادر"

أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بإعادة إطلاق مشروع إنتاج فيلم "الأمير عبد القادر" باعتباره مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وكونه رمزا عالميا.

وجاء توجيه الرئيس الجزائري بهذا الصدد خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، حيث شدد عند تطرقه لقطاع الثقافة على ضرورة "إرساء صناعة سينماتوغرافية خلاقة لمناصب الشغل والثروة عن طريق الإنتاج السينمائي الهادف ذي المعايير الدولية".

كما أعطى تعليمات بإدماج المتخرجين من معاهد الفن والدراما وحملة شهادة البكالوريا الفنية مستقبلا، في المجال الفني بكل أنواعه.

المصدر: "النهار" الجزائرية