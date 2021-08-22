وفاة الفنان المصري ماهر لبيب عن عمر ناهز 72 عاما

رحل عن عالمنا يوم الأحد، الفنان المصري الكبير ماهر لبيب، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 72 عاما.

وأعلن الفنان منير مكرم، أحد أعضاء نقابة المهن التمثيلية بمصر، خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "الدوام لله ماهر لبيب أستاذنا الغالي".

وبدأ الفنان ماهر لبيب مشواره الفني في منتصف السبعينيات، وجسد العديد من الأدوار الثانوية في السينما والتلفزيون، ومن أشهر أعماله مسلسل أحلام الفتى الطائر، ويوميات ونيس، ووجه القمر.

كما جسد الراحل ماهر لبيب شخصية المحقق وكيل النيابة في فيلم "كراكرون في الشارع" بطولة الزعيم عادل إمام ويسرا.

المصدر: "كايرو 24"