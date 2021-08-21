مهرجان القلعة الدولي يواصل فعالياته بليلة فنية مميزة تجمع مصر وسوريا

شهدت فعاليات مهرجان "قلعة صلاح الدين" الدولي للموسيقى والغناء الـ29، سهرة فنية مميزة مزجت بين الطرب والإنشاد الديني.

ووسط حشد جماهيري من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية في القلعة، تألق الفنان المصري وائل الفشني بمجموعة من الأعمال المميزة، منها واحة الغروب، تتر طايع، عم غريب، عيني لغير جمالكم.

RT

أما المغنية السورية لينا شاماميان فقد أطلقت رسالة سلام للإنسانية بكوكبة من أعمالها الخاصة التي حملت روح الأصالة وطابع العصر الحديث إلى جانب مختارات من عيون تراث الموسيقى العربية والموشحات التي تغنى بها ومنها لما بدا، قبل العشق، بالي معاك، شام، هنعيش ونحب، الحلوة دي، هالاسمر، آخر العنقود، يا مال شام، خدود، هلالي.

RT

RT

وتستمر عروض مهرجان القلعة الدولي الذي انطلق الأحد الماضي، حتى 30 أغسطس من هذا الشهر.

ويشمل المهرجان 31 حفلا موسيقيا وغنائيا بمشاركة عدد من الفنانين المصريين والعرب من بينهم الأردنية نداء شرارة والسورية لينا شاماميان والمغربية جنات وفرقة "طارق العربي طرقان وأبناؤه" وهاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح وهشام عباس وكارمن سليمان ومي فاروق ومحمد محسن.

المصدر: RT