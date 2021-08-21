الفنانة المصرية عبير أحمد تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية عبير أحمد، المقيمة في دولة الكويت، تفاصيل جديدة بشأن مرضها النادر الذي يحمل اسما طبيا هو "الوهن العضلي".

ووثقت عبير، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات"، ظهرت فيه وهي تنفي ما تردد حول ما قيل بأن السحر والشعوذة هما اللذان تسببا لها بهذا المرض النادر.

وعلقت بالقول: "أنا ما زلت جالسة أتعالج ولكن في المنزل، بعد 32 يوما أخذتهم في المستشفى، والحمد لله الآن أصبحت أفضل بكثير، وبدأت أسترد صحتي وعافيتي".

وأضافت: "أنا ما كنت أستطيع أن أتحدث في المستشفى، ولكني الآن سوف أوضح لكم بعض الأشياء التي كانت تستفزني، كنت كلما أفتح الهاتف الخاص بي، أجد كثيرا من التعليقات عن ما حدث لي أنه سحر ومس، أنا من سنة وأنا أقرأ سورة البقرة دائما، وكمان كنت أسمع الرقية الشرعية، وبشغل القرآن الكريم بالليل وأنام على صوته".

وتابعت: "أثناء وجودي في المستشفى، تعمدت أن أسوّق لبعض الإعلانات، ليس حبا في الإعلانات، ولكني حتى أشغل تفكيري ونفسي عن هذا المرض، وأيضا كنت أتابع بعض المسلسلات، لأني كنت واثقة ومتأكدة أني سوف أعود وأتحسن إلى الأفضل".

واختتمت: "لو لاحظتم أن معظم سناباتي كنت أنزلها قديمة، وأنا في المستشفى، وذلك بسبب أن لا أقلقكم عليا أو أنكد عليكم".

يذكر أن الفنانة المصرية عبير غادرت المستشفى بعد نجاتها من أزمة صحية صعبة استمرت بسببها في العلاج داخل أحد المستشفيات لأكثر من شهر.

وعانت عبير طوال الفترة الماضية، من المرض واضطرت معه لإجراء جلسات غسيل الدم، وسط دعوات من محبيها بالشفاء العاجل لها.

المصدر: وكالات