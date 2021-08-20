فيلم عن طيار روسي لقي مصرعه في سوريا يعرض في أكتوبر المقبل

سيعرض فيلم "السماء" السينمائي من إخراج، إيغور كوبيلوف في أكتوبر المقبل بدور السينما الروسية.

ويروي الفيلم قصة مقتل الطيار العسكري الروسي، أوليغ بيشكوف، ونجاة ملاح الطائرة نفسها، قسطنطين موراختين عام 2015 في سوريا.

صرحت بذلك للصحفيين منتجة الأفلام في شركة "تري إكس ميديا" السينمائية الروسية، إينيسا يورتشينكو. وقالت إن "السماء" هو أول فيلم عن عمليات سرية تجريها القوات الخاصة الروسية في سوريا. وتم تصوير الفيلم في سوريا مباشرة وأضافت أن عرض الفيلم سيبدأ في 7 أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن الفيلم تم تصويره بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية وقناة "روسيا – 1" التلفزيونية الروسية.

وتضم بطولة الفيلم، إيغور بيترينكو الذي قام بأداء دور الطيار البطل، أوليغ بيشكوف وإيفان باتاريف، الذي لعب دور الملاح الجوي، قسطنطين موراختين. وهناك بطل آخر وهو ضابط يمثل قوات العمليات الخاصة الروسية يقوم الفنان، سيرغي غوبانوف بأداء دوره.

وقالت يورتشينكو:" إن الدولة الروسية تولي في الوقت الراهن اهتماما كبيرا بالحفاظ على الذاكرة التاريخية وإحياء ذكرى الأبطال الذين دافعوا عن الوطن إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945). ويتم إخراج الأفلام السينمائية والوثائقية وتقام الفعاليات التذكارية في هذا الموضوع. إلا أنني أريد إن أعيد إلى الأذهان أن السلم الذي دافع عنه أجدادنا بحاجة إلى الحماية وهناك أبطال لا يزالون يضحون بأرواحهم في سبيل الحياة السلمية والاستقرار".

يذكر أن قاذفة "سو – 24" الروسية بقيادة الطيار أوليغ بيشكوف والملاح الجوي قسطنطين موراختين أسقطتها مقاتلة تركية 24 نوفمبر عام 2015 في شمال سوريا. وقتل الإرهابيون الطيار البطل أثناء نزوله بالمظلة. أما ملاح الطائرة فاستطاع النجاة بعد إنقاذه من قبل القوات الخاصة الروسية. ومنحت الحكومة الروسية الطيار الراحل، أوليغ بيشكوف لقب بطل روسيا.

المصدر: تاس