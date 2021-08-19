افتتاح معرض للأعمال الفنية الخاصة بإبداع شويغو في قازان الروسية

يفتتح في 21 أغسطس الجاري في مدينة قازان الروسية معرض الأعمال الفنية لوزير الدفاع الروسي ورئيس الجمعية الجغرافية الروسية سيرغي شويغو.

ويقام المعرض بعنوان "الإبداع من أجل الحياة" وذلك في متحف "الخزين" الوطني للفنون بكرملين قازان. وسيتمكن كل من يرتاد المعرض من مشاهدة 100 عمل فني، بما فيه 83 لوحة و 17 نقشاعلى الخشب.

ستقام مراسم افتتاح المعرض في 21 أغسطس بحضور رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف، وكذلك النائب الأول لرئيس الجمعية الجغرافية الروسية، الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم نيقولاي قاسيموف.

يذكر أن، سيرغي كوزوجيتوفيتش شويغو ولد في 21 مايو عام 1955 في مدينة تشادان بجمهورية توفا الاشتراكية السوفيتية للحكم الذاتي.

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تم تكريس السيرة الذاتية المهنية لسيرغي شويغو على مدار الثلاثين عاما الماضية لمهمة إنقاذ الأرواح البشرية والدفاع عن البلاد. كما إنه تولى رئاسة الجمعية الجغرافية الروسية التي شغلت مكانة خاصة في أنشطته حيث يهدف، من ناحية، إلى الحفاظ على إنجازات الجمعية الجغرافية الروسية وزيادة قدرتها على نشر المعلومات الجغرافية حول روسيا، وتنفيذ المشاريع الاستكشافية والبحثية والعلمية، والحفاظ على الطبيعة، وإحياء التقاليد المجيدة، ومن ناحية أخرى، فإنه يحرص على تطوير الاتجاهات الحديثة الجديدة مثل الأنشطة التنويرية والإعلامية ودعم التعليم وتطوير الحركة الشبابية.

ويمكن تتبع موضوع حبه للوطن الأم ليس في عمله اليومي، فحسب بل وفي الفنون حيث أصبحت الفنون الجميلة منذ زمن بعيد هواية حقيقية لسيرغي شويغو.

ويقدم المعرض لوحات فنية خلابة ورسومات بيانية تُظهر مناظر مذهلة لشرق سيبيريا وروعة طبيعتها وأصالتها.

وتظهر أمامنا مناظر طبيعية وهادئة مشبعة بصدق ورومانسية حقيقية.

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يركز شويغو بأعماله على الطبيعة نفسها بكل صقلها وأصالتها وتنوعها.

واعتمدت أعماله تقنيات فنية مختلفة وبينها قلم الرصاص، الحبر، الفحم، الألوان المائية، الزيت وكذلك منحوتات حيوانات من البرونز والنحاس والنحاس الأصفر..

وبدأ سيرغي شويغو في الرسم على الورق في أيام صباه، ولا يزال إلى الآن يرسم في لحظات نادرة من الراحة وأثناء الرحلات الطويلة.

تحتل المنتجات الخشبية مكانة خاصة في المعرض. وهناك مزهريات وصناديق ومنحوتات، ويستخدم الفنان لأعماله الفنية أجزاء من الأشجار التي وجدها أثناء المشي في غابة التايغا.

يسعى سيرغي شويغو في أعماله إلى التأكيد على الجمال الطبيعي للمادة وأشكالها الطبيعية.

ستصاحب افتتاح المعرض أمسيات أدبية لقصص سيرغي شويغو يؤديها الممثل المسرحي والسينمائي الشهير ومقدم البرامج التلفزيونية، فياتشيسلاف رازبيغيف.

وستصدر بمناسبة إقامة المعرض 10 آلاف طابع بريد تذكاري برسومات شخصية لسيرغي شويغو. وسيحضر مراسم ختم طوابع البريد رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف والنائب الأول لرئيس الجمعية الجغرافية الروسية نيقولاي قاسموف.

سيستمر عمل المعرض " الإبداع من أجل الحياة " لغاية 12 سبتمبر المقبل .

وأقيم معرض "الإبداع من أجل الحياة" في كرملين قازان تطويرا للمبادرة الخيرية التي تحمل الاسم نفسه، والتي تجسدت في طرح المزاد يوم 14 مايو الماضي، حيث بيعت 10 قطع من الأعمال الفنية لسيرغي شويغو لمساعدة الأطفال المرضى. تم توجيه عائدات المزاد البالغة 40 مليون روبل لعلاج وإعادة تأهيل المرضى الأطفال المصابين بأورام وأمراض خطيرة أخرى في الدماغ والنخاع الشوكي. وحتى الآن، تم إنفاق أكثر من 10 ملايين روبل من هذا المبلغ وتلقى المساعدة المالية 23 طفلا روسيا.

المصدر: RT