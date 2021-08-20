فنان ألماني مشهور يشارك في مهرجان الموسيقى العسكرية بموسكو

سيكون زعيم فرقتي "رامشتاين" و"ليندمان" الموسيقيتين، تيل ليندمان، ضيفا خاصا في مهرجان "برج سباسكايا" الدولي للموسيقى العسكرية.

وسيقدم عرضا في الساحة الحمراء بموسكو يومي 4 و 5 سبتمبر المقبل. جاء ذلك على الموقع الرسمي للمهرجان.

يذكر أن، تيل ليندمان، هو مؤلف ديواني الشعر Messer (السكين) و In Silent Night (في الليلة الهادئة)، وقد شارك في تأليف الموسيقى لفيلم "ديفياتايف" عن الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) من إخراج الروسي، تيمور بكمامبيتوف، وقدم في الفيلم أغنية "المدينة المحبوبة" باللغة الروسية.

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وعزف تيل، منذ منتصف الثمانينيات، على الطبول في فرقة البانك لهواة الموسيقى First Arsch ، حيث غنى الموسيقيون الشباب أغانيهم في مباني المصانع المهجورة وفي المنازل الريفية، مع العلم أن موسيقى الروك كانت محظورة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وفي عام 1993 انتقل تيل ليندمان إلى برلين ليصبح مغنيا في فرقة "رامشتاين" الموسيقية الجديدة.

وفي عام 1994، سجل فنانو "رامشتاين" ألبومهم الأول، للأغاني باللغة الألمانية. وفي عام 1996 تم إصدار الفيديو الخاص بهم لأول مرة على MTV وفي عام 1997 اكتسبت الفرقة شعبية أوروبية وبعد ذلك بعام واحد ذاع صيتها في كل أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي الـ14"برج سباسكايا" سيقام في الساحة الحمراء بموسكو في الفترة ما بين 27 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل.

وستشارك فيه الفرق الموسيقية العسكرية من مختلف بلدان العالم.

المصدر: تاس