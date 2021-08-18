 
مباشر

مصر.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

الثقافة والفن

مصر.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا
Reuters Mohamad Dabbouss
الفنان المصري عادل إمام
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r37a

نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي ما تردد من شائعات انتشرت خلال الساعات الماضية حول إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا.

وقال زكي في تصريحات لـ"مصراوي"، إن "الزعيم عادل إمام بخير وبصحة جيدة، ولا أساس من الصحة لهذه الشائعات المتداولة حول إصابته بكورونا".

إقرأ المزيد
مصر.. شقيق عادل إمام يكشف حقيقة اختفاء الزعيم بعد وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز
مصر.. شقيق عادل إمام يكشف حقيقة اختفاء الزعيم بعد وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز

وأضاف: "لو فيه حاجة مع الزعيم.. إحنا كنا عرفنا، وهو كويس وصحته زي الفل".

يذكر أن الزعيم شارك في دراما رمضان 2020 بمسلسل "فلانتينو"، بطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز وحمدي الميرغني وطارق الإبياري وهدى المفتي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

 

المصدر: "مصراوي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا