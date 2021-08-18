مصر.. نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي ما تردد من شائعات انتشرت خلال الساعات الماضية حول إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا.

وقال زكي في تصريحات لـ"مصراوي"، إن "الزعيم عادل إمام بخير وبصحة جيدة، ولا أساس من الصحة لهذه الشائعات المتداولة حول إصابته بكورونا".

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وأضاف: "لو فيه حاجة مع الزعيم.. إحنا كنا عرفنا، وهو كويس وصحته زي الفل".

يذكر أن الزعيم شارك في دراما رمضان 2020 بمسلسل "فلانتينو"، بطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز وحمدي الميرغني وطارق الإبياري وهدى المفتي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

المصدر: "مصراوي"