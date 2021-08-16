تعافي المخرج المصري محمد دياب من متحور "دلتا"

أعلن مصدر مقرب من المخرج والسيناريست المصري محمد دياب تعافي الأخير من الإصابة بمتحور "دلتا" من فيروس كورونا، الذي أصيب به قبل نحو أسبوعين.

وكان محمد دياب كتب عبر "فيسبوك": "بقالي أسبوعين عندي النسخة الجديدة من كوفيد (دلتا) ورغم أني واخد الفاكسين إلا أن الحماية من دلتا كانت محدودة في حالتي.. أنا متأكد إني لو مكنتش واخد الفاكسين كانت حالتي هتبقي أسوأ بكتير".

وأضاف: "بس الحقيقة إن الفاكسينز اللي أظهرت مناعة ضد المتغيرات الجديدة هي الفاكسيينز صاحبة تكونولوجيا mRna فايزر ومودرنا.. والنهارده ألمانيا عاوزه كل الناس تاخد جرعة منشطة من فايزر أو مودرنا أيا كان التطعيم الي خدوه في الأول".

وتابع: "أنا حبيبت أحذر اللي واخد الفاكسين وفاكر إنه مش محتاج ياخد احتياطاته، الموضوع صعب، وأنا بعتبر نفسي من الناس الي صحتها كويسه واتبهدلت ولو جه لحد كبير في السن هيبقي أصعب بكتير".

ووجه محمد دياب نصيحة إلى جمهوره قائلا: "أرجوكم خدوا بالكوا من نفسكوا، متنسوش تدعولي وتدعوا لكل مريض".

المصدر: وسائل إعلام مصرية