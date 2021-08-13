وفاة رئيس أشهر فرقة مسرحية في مصر

أعلن الفنان أشرف عبدالباقي، منذ قليل، وفاة حسن نجيب مدير فرقته المسرحية، عبر منشور من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

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ونشر عبدالباقي، صورة لمدير فرقته المسرحية الراحل، وعلق عليها قائلًا: "البقاء لله.. توفى اليوم الأستاذ حسن نجيب مدير الفرقة".

وتابع قائلًا: "كان أب لينا كلنا من وقت مابدأنا مسرح.. ربنا يرحمه ويغفرله دعواتكم".

يذكر أن أشرف عبدالباقي، يعرض أحدث مسرحياته حاليًا فى المسرح الصيفى بالساحل الشمالى، وهى مسرحية بعنوان "شمسية وأربع كراسي" يشارك فى بطولتها النجوم أشرف عبدالباقي، محمد عبدالرحمن، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداثها بداخل كومباوند بالساحل الشمالي ويصل طرد غريب فى فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن فى ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبدالرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة فى إطار كوميدى خفيف.