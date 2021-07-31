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ياسمين صبري تكشف حقيقة حسابها في "فيسبوك"

الثقافة والفن

ياسمين صبري تكشف حقيقة حسابها في
الفنانة المصرية ياسمين صبري
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نفت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، أن يكون لها أي حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى أن "كل الحسابات باسمها مزورة، وأنها ستقوم بإغلاقها".

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وعلى حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت ياسمين صبري عبر تغريدة: "لا يوجد لدي أي حسابات على فيسبوك، وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها".

تجدر الإشارة إلى أن حسابا موثقا بالعلامة الزرقاء في "فيسبوك" باسم ياسمين صبري، أثار ضجة عارمة، بسبب دخوله في جدل وخلافات مع جورجينا، صديقة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وقبله مع الممثل المصري الشهير محمد رمضان، بينما نفت ياسمين أن يكون الحساب لها.

المصدر: RT

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