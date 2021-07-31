ياسمين صبري تكشف حقيقة حسابها في "فيسبوك"

نفت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، أن يكون لها أي حساب شخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى أن "كل الحسابات باسمها مزورة، وأنها ستقوم بإغلاقها".

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وعلى حسابها الرسمي في "تويتر"، قالت ياسمين صبري عبر تغريدة: "لا يوجد لدي أي حسابات على فيسبوك، وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها".

لا يوجد لدي اي حسابات علي الفيس بوك

وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها. #ياسمين_صبري — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 30, 2021

تجدر الإشارة إلى أن حسابا موثقا بالعلامة الزرقاء في "فيسبوك" باسم ياسمين صبري، أثار ضجة عارمة، بسبب دخوله في جدل وخلافات مع جورجينا، صديقة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، وقبله مع الممثل المصري الشهير محمد رمضان، بينما نفت ياسمين أن يكون الحساب لها.

المصدر: RT