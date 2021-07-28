اليونسكو تمنح رسوم كاريليا الصخرية في روسيا مكانة التراث الحضاري العالمي

أدرجت جمعية منظمة اليونسكو الأممية رسومات قديمة على صخور البحر الأبيض وبحيرة أونيجا في قائمتها للتراث العالمي.

صرح بذلك مسرورا في تدوينته على شبكات التواصل الاجتماعي رئيس إقليم كاريليا الروسي، أرتور بارفينتشيكوف، الذي شارك في اجتماع جمعية اليونسكو.

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وجاء في تدوينته:" وأشكر الفريق بأكمله على العمل الرائع!" وتعهد بارفينتشيكوف بالإفادة بتفاصيل ما حدث لاحقا.

يذكر أن النقوش الصخرية في الروافد السفلية لنهر(فيغ) بمنطقة بيلومورسكي والشاطئ الشرقي لبحيرة أونيجسكي تعود إلى الفترة ما بين الألفيتين الرابعة والثانية قبل الميلاد. وتعتبر الرسوم أثرا فريدا للعصر الحجري الحديث.

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وهناك رسوم تظهر الطيور والحيوانات والأسماك والبشر والقوارب ورموزا غامضة، وقد تجاوز عددها 3 آلاف رسم.

وقد بدأت إدارة جمهورية كاريليا الروسية في شمال غرب البلاد في إنشاء بنية تحتية لازمة للوصول إلى الآثار القديمة. وشقت طريقا تؤدي إلى نقوش " زالافروغا" الصخرية. ويخطط كذلك لإنشاء فندق ومركز سياحي في المنطقة، فضلا عن بناء جسر فوق نهر كيسلي بوداس.

المصدر: نوفوستي