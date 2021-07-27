تكريم مغني أوبرا روسي بجائزة إيطالية

نال الفنان الروسي ومغني الأوبرا في مسرح "ماريينسكي" في بطرسبورغ، إلدار أبدرازاكوف جائزة مؤسسة Villa Bertelli الإيطالية لقاء" الأداء الرائع واتباع التقاليد الإيطالية الحقيقية".

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أفاد بذلك يوم 26 يوليو ناطق باسم المغني. ونقل الناطق عن أبدرازاكزف قوله:" شرف كبير لي أن أنال هذه الجائزة بمناسبة حلول الذكرى الـ20 لأول عرض لي في مسرح "لاسكالا" الإيطالي".

يذكر أن مسيرة أبدرازاكوف الإبداعية الدولية بدأت في إيطاليا حيث فاز بمسابقة "ماريا كالاس" التلفزيونية، ثم بدأ يغني عام 2001 في مسرح الأوبرا "لاسكالا" بمدينة ميلان.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن المغني الروسي كان منذ ذلك الحين يقيم 3 حفلات موسيقية على خشبة مسرح "لاسكالا". أما أمسيته الموسيقية الرابعة فيخطط لإقامتها هناك في موسم عامي 2021 – 2022" .

يذكر أن الفنان، إلدار أبدرازاكوف، هو الحائز جائزتي "غرامي" و Oscar della Lirica للأوبرا وجائزة "القناع الذهبي" المسرحية الروسية. كما تم تكريمه بلقب فنان الشعب لجمهوريتي تتارستان وبشكيريا الروسيتين.

المصدر: تاس