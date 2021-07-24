الموت يغيب الروائي والناقد اللبناني جبور الدويهي
Reuters AZIZ TAHER
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قالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان يوم الجمعة إن الروائي والناقد جبور الدويهي توفي عن عمر ناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض.
ولد الدويهي في زغرتا بشمال لبنان عام 1949 وحصل على شهادة الدكتوراة في الأدب المقارن من جامعة السوربون.
من أعماله الروائية "اعتدال الخريف" و"مطر حزيران" و"حي الأمريكان" و"شريد المنازل" و"سم في الهواء".
ونعاه عدد من الكتاب والمؤلفين من مختلف الدول العربية منهم اللبنانية مريم مشتاوي والسورية عبير اسبر والكويتي طالب الرفاعي والمصري وحيد الطويلة وكذلك عدد من دور النشر العربية البارزة.
المصدر: "رويترز"