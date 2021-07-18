إعلامي مصري يكشف أن خطأ طبيا وراء أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز الصحية

كشف الإعلامي سيد علي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز وآخر تطورات حالتها، مؤكدا أن خطأ طبيا وراء أزمتها الصحية.

وقال: "الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز في الوقت الحالي أفضل وفي تحسن، وفاقت من الغيبوبة التي دخلت فيها أثناء إجراء عملية في أحد المستشفيات".

وتابع: "الأخطاء الطبية أمر وارد، وعلينا التعامل مع الأمر باهتمام وتركيز"، لافتا إلى أن "عبد العزيز في غرفة الرعاية المركزة".

وتعرضت عبد العزيز لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ"متلازمة تكيس المبايض"، وفق ما رجحه البعض حتى الآن حيث لا توجد معلومات دقيقة حول حالتها الصحية.

وخضعت الفنانة لعملية جراحية في المبيض لكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من أمعائها.

المصدر: RT