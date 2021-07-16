حقيقة شطب اسم حلا شيحة من نقابة الممثلين في مصر

أكد الفنان المصري أشرف زكي نقيب الممثلين شطب الفنانة حلا شيحة من النقابة، خلال تعليقه على أزمتها الأخيرة مع النجم تامر حسني.

وقال: "لا مكان لمثل من يفعل هذه الأفعال، وهي أساسا كانت مشطوبة من النقابة"، متوعدا من جانبه معتنقي أفكار حلا شيحة داخل النقابة، بالقول: "اللي شايف الفن حرام يتفضل يمشي".

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا بعد أزمة الفنانة حلا شيحا، ومهاجمتها تامر حسني، جاء فيه: "يعلن مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، رفضه التام لكل محاولات العودة بنا للوراء، بنشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود، سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الالكترونية أو الصفحات الخاصة، لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة، وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة".

وأضاف: "ويعلن مجلس نقابة المهن التمثيلية، أنه لن يقف ساكنا أمام محاولات تشويه الفن والابداع، الذي يعد أحد المؤشرات الثقافية لتطور الرؤية في المجتمعات المتحضرة".

وتابع: "كما يؤكد الدعم الكامل للإبداع والمبدعين في كافة الفنون عامة والمهن التمثيلية خاصة، فخروج البعض من دائرة الفن وعودتهم المتكررة له إنما تعبر عن تذبذب فكري ورؤية ربما تحكمها مصالح شخصية، وهي حالات نادرة ولا تعبر إلا عن ذاتها".

وأشار البيان إلى أنه "يهيب مجلس نقابة المهن التمثيلية، بمقاطعة هذه الصفحات التي يريد أصحابها أن يعودوا برؤيتنا الثقافية للمربع صفر، في رجعية لا تستهدف سوى مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة لهذا الوطن، الذي لا ولن يبتلع طعم التشدد الذي أفضى للعنف والفوضى".

ناصر حاتم القاهرة

المصدر: RT