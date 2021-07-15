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وزيرة الثقافة المصرية تهنىء صناع فيلم "ريش" على الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي

الثقافة والفن

وزيرة الثقافة المصرية تهنىء صناع فيلم
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لقطة من فيلم "ريش" المصري
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وجهت وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم التهنئة لفريق عمل فيلم "ريش" لحصوله على الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي الدولي.

وقالت إنه "إنجاز تاريخي باعتباره أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة في المشاركة الأولى بهذه المسابقة"، مشيرة إلى "المستوى الفني المميز للفيلم".

وأضافت: "الجائزة تعد خطوة جديدة على طريق استعادة الريادة المصرية في مجال السينما".

وزيرة الثقافة المصرية تهنىء صناع فيلم المخرج عمر الزهيري

ويتناول فيلم "ريش" من إخراج عمر الزهيري وسيناريو مشترك مع أحمد عامر "المزج بين الواقع والفانتازيا، حيث يتناول قصة أب يقرر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر فيحضر ساحرا لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي ليتحول إلى دجاجة، ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة، ويبقى الأب في هيئة دجاجة، وتحاول الأم استعادة زوجها من خلال رحلة شاقة تجرب فيها كل الحلول".

وزيرة الثقافة المصرية تهنىء صناع فيلم المخرج عمر الزهيري

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT

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