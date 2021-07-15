مشاركة جديدة لأول فيلم مصري طويل يفوز بجائزة كبرى في مهرجان كان

فاز فيلم "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري بالجائزة الكبرى لأسبوع النقاد، وهي أول جائزة يحصل عليها فيلم مصري طويل في تاريخ المهرجان.

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ويعد هذا الفيلم هو أول فيلم عربي يفوز بهذه الجائزة المقدمة برعاية شركة نسبريسو وتبلغ قيمتها 15 ألف يورو، بعد تسجيله للمشاركة المصرية الأولى بالمسابقة الرسمية لأسبوع النقاد الدولي في مهرجان كان السينمائي.

وتبعا لفوزه، أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن مشاركة "ريش" بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة في عرضه الأول في العالم العربي، وقبل أيام من عرضه العالمي الأول في المهرجان يوم الثلاثاء 13 يوليو، كانت مجلة هوليوود ريبورتر قد وصفت الفيلم بأنه جوهرة مهرجان كان.

فيلم "ريش" يبني عالم غير محدد المكان والزمان حول حدث خيالي عن قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأياما تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه.

وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الذي كان يدير كل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاس وعبثي.

"ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر وهو من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع فيلم كلينك و المنتج محمد حفظي وLagoonie Film Productions للمنتجة شاهيناز العقاد، درك جان وارينك كوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic،) و فيرونا ماير وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة Film Clinic Indie Distribution.

وتم تطوير مشروع الفيلم بدعم من جائزة baumi، تورينو فيلم لاب ومؤسسة Cinefondation، ونال جائزة الأطلس لما بعد الإنتاج في ورشة الأطلس ضمن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش 2020 وجائزة ما بعد الإنتاج الهولندية.

المخرج عمر الزهيري درس السينما في معهد السينما بالقاهرة، وعمل كمساعد مخرج مع أهم المخرجين المصريين مثل يوسف شاهين ويسري نصر الله. أخرج فيلمه القصير الأول زفير (2011) وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دبي السينمائي الدولي. في 2014 قدم عمر فيلمه القصير الثاني ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375، وهو أول فيلم مصري يتم اختياره من قبل مؤسسة سيني فونداسيون في مهرجان كان السينمائي. ريش هو أول أفلامه الروائية الطويلة.

المصدر: RT