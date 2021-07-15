"ريش" للمصري عمر الزهيري يفوز بجائزة النقاد في مهرجان "كان"

فاز فيلم "ريش" للمخرج المصري عمر الزهيري بالجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي بفرنسا.

والفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج الزهيري (33 عاما) الذي ساهم في كتابته أيضا، وهو من إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك.

ولاقى الفيلم استحسان النقاد لدى عرضه الثلاثاء في المهرجان ضمن 7 أفلام مشاركة في المسابقة.

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ويمزج الفيلم بين الواقع والفانتازيا، إذ يتناول قصة أب استدعى ساحرا في حفل عيد ميلاد ابنه الأكبر، لتقديم فقرات مسلية للأطفال، وفي إحداها يدخل الأب صندوقا خشبيا فيتحول إلى دجاجة، ومع محاولات الساحر إعادته تفشل الخدعة ويبقى الأب في هيئة دجاجة، لتستمر مفارقات الفيلم بظلال من النقد الساخر للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك أوضاع المرأة المعيلة.

يذكر أن المخرج المصري، سامح علاء، فاز بالسعفة الذهبية لمسابقة الأفلام القصيرة في الدورة السابقة من المهرجان عن فيلمه (ستاشر).

المصدر: "رويترز"