الريادي الأردني يزيد أبو الفيلات: مهمتي نشر الإيجابية في ظل الظروف الصعبة

استضاف برنامج "ناس أونلاين" الإعلامي وصانع الأفلام الأردني يزيد أبو الفيلات، للحديث عن أهمية دوره وما يقوم به في دعم الشباب الأردني.

أبو الفيلات تحدث عن ضرورة قيام الإعلامي بدوره على أكمل وجه وعلى الصعيد الاجتماعي، ولو كان هذا بنشر الابتسامة وخلق شعور بالإيجابية رغم كل الظروف الصعبة التي يواجهها المواطنون.

الإعلامي الأردني أضاف أن الوقت هو أهم ما يمكن استثماره في الزمن الحالي، معتبرا أن نجاح أي شخص يصب في حب ما يقوم به وأن يحاول استثماره وتطويعه مع هواياته.

كما كشف أبو الفيلات أيضا عن عمله القادم الذي يهتم بتسليط الضوء على المشاريع الشبابية في الأردن.