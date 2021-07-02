إغلاق مسرح أشرف عبد الباقي بالساحل الشمالي

الصورة من حساب أشرف عبد الباقي على "انستغرام"

أغلقت الأجهزة الأمنية المصرية مسرح الفنان أشرف عبد الباقي خلال العرض الأول من مسرحية "ليلة العمر"، بسبب عدم استيفاء شروط الحماية المدنية واحتياطات الأمن والسلامة.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريح صحفي، إن مجلس مدينة العلمين، منح الفنان أشرف عبد الباقي رخصة الإشغال للمسرح بشرط قيامه باستيفاء تراخيص وتصاريح الحماية المدنية والسلامة من قبل الأجهزة الأمنية المعنية.

وصدر قرار الغلق وتم فصل التيار الكهربائي قبل بدء العرض الأول للمسرحية، لحين استكمال الإجراءات والاشتراطات التي تؤمن حركة المرور وتواجد الجمهور داخل المسرح.

المصدر: "البوابة نيوز"