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وفاة الممثلة التونسية دلندة عبدو

الثقافة والفن

وفاة الممثلة التونسية دلندة عبدو
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الممثلة التونسية دلندة عبدو
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نعت رئاسة الحكومة التونسية ووزارة الثقافة الممثلة دلندة عبدو التي توفيت اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عاما بعد مشوار طويل من العطاء الفني.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد زار الفنانة المخضرمة في منزلها شهر أغسطس من العام الماضي للاطمئنان على حالتها الصحية وكذلك العديد من الفنانين.

ونشرت المغنية التونسية لطيفة عدة صور تجمعها بدلندة على "فيسبوك" وكتبت "كم كنت أحبك وكم عشنا ذكريات كثيرة معك في طفولتنا، أنت من أعظم الفنانات اللي عرفها المجال الدرامي في تونس".

ولدت الراحلة في ديسمبر 1928 باسم خيرة الغربي، وعرفها الجمهور بخفة ظلها الذي أهلها لتقديم العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية ذات الطابع الفكاهي.

من مسرحياتها "اليتمان" و"صقر قريش" و"دعوة نافذة" و"الطرش حكمة" و"تح بح"، وفي حقبة السبعينات اقتربت أكثر من قلوب المشاهدين بالمشاركة في عدد كبير من المسلسلات منها "محل شاهد" و"حكايات عبد العزيز العروري" و"عنبر الليل".

المصدر: "رويترز"

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