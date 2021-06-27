استقالة فنان مصري كبير من نقابة الممثلين

أكد الفنان المصري أحمد صيام، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، على أنه تقدم باستقالته من منصبه بمجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية منذ أسبوعين، وقبلها المجلس الذي يرأسه أشرف زكي.

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وقال صيام، في تصريحات صحفية، "أحببت أن أتيح الفرصة لدم جديد يفيد النقابة وأعضاءها، بعد أن أديت دوري واللي قدرت عليه، وأتمنى التوفيق للمجلس في المرحلة المقبلة".

واختار مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان أحمد سلامة، ليكون عضوا بمجلس إدارة النقابة، ليحل بدلا من الفنان أحمد صيام، والذي تقدم بإستقالته وتم قبولها من مجلس نقابة المهن التمثيلية، واجتمع سلامة مع نقيب المهن التمثيلية وبدأ مهام عمله كعضوا بالمجلس.

يذكر أن آخر أعمال محمد صيام مشاركته في مسلسل وكل ما نفترق، من تأليف محمد أمين راضي وإخراج كريم العدل.

والفنان أحمد صيام، ولد في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية عام 1953، وبدأ مشواره في الوسط الفني عام 1980 وشارك في عدد كبير من المسلسلات والأفلام المصرية.

المصدر: بوابة اخبار اليوم+ويكيبيديا