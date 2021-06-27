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إيمي سمير غانم تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وتطلب الدعاء لها

الثقافة والفن

إيمي سمير غانم تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز وتطلب الدعاء لها
الفنانة المصرية دلال عبد العزيز
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كشفت الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، ابنة الفنان الراحل سمير غانم، عن الحالة الصحية لوالدتها، الفنانة دلال عبد العزيز، طالبة من الجمهور "الدعاء" لشفاء أمها.

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وعلى صفحتها الشخصية في "إنستغرام"، نشرت إيمي غانم صورة لوالدتها في شبابها، وعلقت عليها قائلة: "أرجو الدعاء لأمي تعبانة..يا رب". 

وكانت الفنانة دلال عبد العزيز قد أصيبت بفيروس كورونا، في أبريل الماضي، وانتقلت على إثرها للمستشفى قبل أن يصاب زوجها الفنان سمير غانم بفيروس كورونا ويرحل عن دنيانا نتيجة تأثره بالمرض.

هذا وتغيبت الفنانة دلال عبد العزيز عن حضور جنازة زوجها، لعدم استقرار حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT

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