مصر.. نشر صورة نادرة لدلال عبد العزيز وابنتها دنيا مع نجل أحمد زكي ووالدته

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة نادرة تجمع الفنانة دلال عبد العزيز وابنتها دنيا، مع نجل الفنان أحمد زكي ووالدته الفنانة هالة فؤاد.

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وعبر الكثير من المواطنين في مصر عن إعجابهم بالصورة بعد نشرها، حيث أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالصورة والدعاء للفنان أحمد زكي ونجله هيثم.

وكان مصدر في وزارة الصحة المصرية وأحد المشرفين على حالة الفنانة دلال عبد العزيز في المستشفى قد كشف عن آخر تفاصيل حالتها الخاصة، وبقائها طويلا داخل المستشفى.

وقال المصدر إنها تتحسن لكن ببطء شديد، حيث تأثرت رئتها بشكل كبير بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وما زالت الحالة تستدعي وضعها على أجهزة التنفس الصناعي لإمدادها بالأكسجين.

المصدر: الوطن