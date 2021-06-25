مصر.. مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يفتتح دورته الخامسة على ضفاف النيل

أطلق مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة دورته الخامسة يوم الخميس بمشاركة عشرات الأفلام العربية والأجنبية.

وكان المهرجان يقام في السنوات الماضية في شهر فبراير، لكن قيود كبح تفشي فيروس كورونا أدت لإرجاء العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في مصر منذ بدء الجائحة ومن بينها مهرجان أسوان.

وأُقيم حفل الافتتاح على مسرح مكشوف بحديقة أحد الفنادق المطلة على النيل بحضور نحو 300 مدعو من بينهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومحافظ أسوان أشرف عطية ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة كريستيان برجر وعدد من الممثلين والمخرجين والنقاد.

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثلة الفرنسية ماشا مريل والممثلة المصرية إلهام شاهين والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار والمخرجة المصرية ساندرا نشأت والباحثة السينمائية منى البنداري إضافة إلى الممثلة الشابة دنيا سمير غانم التي اعتذرت عن عدم الحضور لظروف وفاة والدها ومرض والدتها.

وتشمل مسابقة الأفلام الطويلة بالمهرجان 12 فيلما روائيا وتسجيليا من مصر ولبنان والمغرب وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وأوكرانيا واليابان ولاتفيا وتشيلي والأرجنتين وكوستاريكا.

أما مسابقة الفيلم القصير فتضم 14 فيلما من مصر وسوريا ولبنان وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا والأرجنتين وماليزيا والسويد والولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"