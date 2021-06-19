روسيا بصدد تأسيس مسابقة الأغنية الروسية للفنانين الأجانب

أعلن مساعد الرئيس الروسي لشؤون الثقافة، فلاديمير تولستوي، أن التحضيرات لإقامة مسابقة الأغنية الروسية للفنانين الأجانب جارية على قدم وساق.

وقال إن استحداث تلك المسابقة لها دور كبير لدعاية تقاليد الأداء الغنائي الروسي ومن شأنه الجمع بين من يتخصصون في تقديم الأغنيات الروسية خارج البلاد وبالدرجة الأولى في بلدان رابطة الدول المستقلة التي لم تفقد اللغة الروسية قيمتها الجمالية والأخلاقية فيها.

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وقال كذلك إن هناك فنانين وهواة الموسيقى خارج روسيا ورابطة الدول المستقلة يشاركون بنشاط في مختلف الفعاليات الثقافية الناطقة باللغة الروسية.

والغاية من استحداث مسابقة الأغنية الروسية للأجانب هي الجمع بين هؤلاء في مكان واحد وجعلهم يتسابقون في الأداء باللغة الروسية.

ومضى قائلا:" على سبيل المثال هناك مهرجانات موسيقية كثيرة ناطقة باللغة الإنجليزية، إذن فلماذا لا نقيم مهرجانا موسيقيا دوليا للأغنية الروسية ؟".

وقال إن هذا المهرجان يجب ألا يشمل الفنانين الأجانب المحترفين فحسب بل وكل من يحب الأغنية الروسية من عشاقها غير المحترفين.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد كلف ديوانه والحكومة الروسية بأن تقدم بحلول 1 أكتوبر المقبل اقتراحات بشأن تأسيس مسابقة الأغنية الروسية للفنانين الأجانب.

المصدر: تاس