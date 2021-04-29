روسيا تستضيف المهرجان الدولي العاشر لموسيقى الجاز

يقام في مدينة بينزا الروسية في 21–23 مايو المقبل مهرجان Jazz May الدولي العاشر لموسيقى الجاز.

وتشارك في المهرجان 35 فرقة موسيقية، بمن في ذلك موسيقيو الجاز من الولايات المتحدة وكوبا.

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ويتضمن البرنامج الرئيس للمهرجان 10 فرق موسيقية تقدم عروضها في المسرح. وهناك مسرح آخر مفتوح يستضيف 25 فرقة موسيقية أخرى. أما العدد الإجمالي للموسيقيين المشاركين في مهرجان الجاز فبلغ العام الجاري 200 موسيقي.

وقال أحد منظمي مهرجان Jazz May، أوليغ روبتسوف، إن المهرجان العاشر اليوبيلي كان يفترض أن يقام العام الماضي. لكن تم تأجيله إلى العام الجاري لانتشار وباء فيروس كورونا.

لهذا السبب بالذات لا يشارك في مهرجان العام الجاري عدد كبير من الموسيقيين الأجانب.

مع ذلك فإن جمهور مدينة بينزا سيرحب العام الجاري بـ بينيتو غونزاليس، عازف البيانو الأمريكي العظيم من أصل فنزويلي والذي عزف لأعوام عديدة مع أحد أشهر عازفي الساكسفون في العالم ، كيني غاريت، و ترافقه العام الجاري فرقته الموسيقية.

وفي البرنامج أيضا فنان أجنبي آخر وهو كارلوس إنريكي إشافاريا، عازف الساكسفون الكوبي الرائع الذي أتى إلى روسيا قبل الحجر الصحي مباشرة ، وأحب روسيا فقرر البقاء فيها.

وسيقدم الموسيقيون الروس المتعاونون مع شركة موسيقى الجاز Rainy Days من بطرسبرغ عروضهم في البرنامج الرئيسي للمهرجان. ومن بينهم، ألينا ينجباريان، مطربة مجموعة Snarky Puppy الحائزة جائزة "غرامي"، وهي واحدة من أشهر عازفات الجاز في روسيا، وعازف البيانو ألكسندر ماشين، ودميتري موسبان الحائز مشروع Big Jazz الموسيقي في قناة "الثقافة" الروسية التلفزيونية.

وعلى هامش المهرجان ستقدم عروضها فرقة عازف الترومبون سيرغي دولزينكوف والمغني وعازف البيانو سيرجي مانوكيان وفرقة ملحن الجاز، ديمتري سيليبانوف وغيرهم.

المصدر: تاس