من أوائل من ولج عالم الدراما التلفزيونية المغربية .. وفاة المخرج شكيب بن عمر

أفادت وسائل إعلام مغربية، بوفاة المخرج المغربي شكيب بن عمر، صباح اليوم الخميس بالرباط، عن عمر ناهز 72 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

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ويعتبر الراحل، من أوائل المخرجين الذين دخلوا عالم الدراما التلفزيونية بالمغرب أواسط سبيعنيات القرن الماضي.

وأنجز المخرج الراحل، وهو خريج المعهد الوطني للسمعي البصري في باريس عام 1971، ما يفوق عن 12 مسلسلا، وكان آخر أعماله "خيوط العنكبوت" عام 2014.

وكان الراحل أول مغربي يتوج بجائزة أحسن مخرج في مهرجان التلفزيون بالقاهرة سنة 1998 عن مسلسله "ذئاب في دائرة".

المصدر: هسبريس