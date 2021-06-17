 
مباشر

من أوائل من ولج عالم الدراما التلفزيونية المغربية .. وفاة المخرج شكيب بن عمر

الثقافة والفن

من أوائل من ولج عالم الدراما التلفزيونية المغربية .. وفاة المخرج شكيب بن عمر
hespress.com
المخرج المغربي شكيب بن عمر، صورة من موقع هسبريس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qmy2

أفادت وسائل إعلام مغربية، بوفاة المخرج المغربي شكيب بن عمر، صباح اليوم الخميس بالرباط، عن عمر ناهز 72 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

إقرأ المزيد
المغرب يضيف السعودية إلى
المغرب يضيف السعودية إلى "قائمة دول الحجر الصحي"

ويعتبر الراحل، من أوائل المخرجين الذين دخلوا عالم الدراما التلفزيونية بالمغرب أواسط سبيعنيات القرن الماضي.

وأنجز المخرج الراحل، وهو خريج المعهد الوطني للسمعي البصري في باريس عام 1971، ما يفوق عن 12 مسلسلا، وكان آخر أعماله "خيوط العنكبوت" عام 2014.

وكان الراحل أول مغربي يتوج بجائزة أحسن مخرج في مهرجان التلفزيون بالقاهرة سنة 1998 عن مسلسله "ذئاب في دائرة".

المصدر: هسبريس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا